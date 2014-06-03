На Днепропетровщине активисты заселят в дом Царева беженцев с Донетчины и Луганщины

Сегодня, 3 июня, дом экс-регионала Олега Царева в селе Старые Кодаки на Днепропетровщине посетили активисты Автомайдана и общественной организации "Гідність і воля", сообщает корреспондент ТСН.

Активисты пришли с четким намерением заселить в поместье семьи беженцев из Донецкой и Луганской областей. Они утверждают, что звонили жене Царева - Ларисе, и она якобы разрешила заселение. На данный момент проверить эту информацию не удалось, поскольку ни сам экс-регионал, ни его жена на звонки не отвечают. Читайте такжеСМИ: Царев сбежал в Крым

В доме активистов встретила охрана, которая не сопротивлялась, но действия активистов называла незаконными, ведь поместье является частной собственностью. Никаких документов о том, какое отношение они имеют к дому Царева, предоставить не смогли. Также на место события приехали люди, назвавшиеся юристами политика, также документов о том, что они защищают интересы Царева, не показали. Все происходит мирно, без столкновений.

Автомайдановцы вызвали на место правоохранителей, при которых женщина из обслуживающего персонала открыла сейф в доме. Оттуда изъяли охотничье и пневматическое ружья, а также сабли. Оружие после осмотра забрали представители милиции. Тем временем к имению приехали грузовики и начали вывозить личные вещи Царева, как сообщается, одними из первых начали выносить гири и гантели.Читайте такжеРада разрешила арестовать Царева

Заселить планируют 6-8 семей уже завтра. Имение находится на берегу Днепра, этот участок побережья ранее был закрыт для посещения. Территория вокруг дома благоустроена. Пока охранять участок вызвались активисты полка Национальной защиты, чтобы избежать мародерства.

Как сообщал УНИАН, против депутата от ПР Царева открыто несколько уголовных производств за призывы к сепаратизму.

И. о. генпрокурора Олег Махницкий обратился в Верховную Раду с представлением о лишении Царева депутатских полномочий для привлечения к уголовной ответственности.

Сегодня, 3 июня, Верховная Рада дала согласие на привлечение Царева к уголовной ответственности и его арест.