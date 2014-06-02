Под Киевом воры разобрали рельсы и пустили под откос локомотив

00:29, 02 июня 2014
Общество
3

Под Яготином Киевской области четверо мужчин разобрали рельсы, из-за чего под откос пошел локомотив.

Воры разобрали рельсы / УНИАН

Об этом пишет "Сегодня".

В субботу ближе к вечеру поезд двигался по железнодорожным путям, которые используются крайне редко. Состав перевозил два пустых вагона из Яготина на сахарный завод в соседний Згуровский район. Машинист локомотива в последний момент заметил людей, копошащихся на рельсах, он начал сигналить и резко ударил по тормозам. Локомотив частично сошел с рельсов, а вагоны остались на путях.

«Железнодорожники вызвали милицию и на место происшествия срочно выехали правоохранители. Благодаря машинисту локомотив вовремя остановился, поскольку дальше полотно было без рельсов. Еще бы полметра и состав свалился бы в глубокий овраг», — сообщил спикер Киевской областной милиции Николай Жукович.

Читайте такжеВ Луганске неизвестные разобрали взлетную полосу аэродрома

По горячим следам милиция догнала белую «Газель». В кузове нашли разрезанные рельсы, инструменты для резки металла. Задержаны четверо мужчин, которые планировали сдать украденное в пункт приема металла. Зло­умышленникам грозит до 5 лет тюрьмы, им также придется оплатить поднятие локомотива на рельсы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter