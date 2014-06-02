Под Киевом воры разобрали рельсы и пустили под откос локомотив

Об этом пишет "Сегодня".

В субботу ближе к вечеру поезд двигался по железнодорожным путям, которые используются крайне редко. Состав перевозил два пустых вагона из Яготина на сахарный завод в соседний Згуровский район. Машинист локомотива в последний момент заметил людей, копошащихся на рельсах, он начал сигналить и резко ударил по тормозам. Локомотив частично сошел с рельсов, а вагоны остались на путях.

«Железнодорожники вызвали милицию и на место происшествия срочно выехали правоохранители. Благодаря машинисту локомотив вовремя остановился, поскольку дальше полотно было без рельсов. Еще бы полметра и состав свалился бы в глубокий овраг», — сообщил спикер Киевской областной милиции Николай Жукович.

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По горячим следам милиция догнала белую «Газель». В кузове нашли разрезанные рельсы, инструменты для резки металла. Задержаны четверо мужчин, которые планировали сдать украденное в пункт приема металла. Зло­умышленникам грозит до 5 лет тюрьмы, им также придется оплатить поднятие локомотива на рельсы.