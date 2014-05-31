В Украине непогода обесточила 79 населенных пунктов
10:41, 31 мая 2014Общество
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В частности, без электроснабжения остались 33 н.п. в Киевской области
В Украине непогода обесточила 79 населенных пунктов / Фото УНИАН
В Украине в ночь с 30 на 31 мая из-за неблагоприятных погодных условий (порывы ветра, дождь), в результате срабатывания систем защиты линий электропередач, в пяти областях произошло обесточивание 79 населенных пунктов.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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В частности, без электроснабжения остались 33 н.п. в Киевской области, 24 н.п. - в Полтавской, 14 н.п. - в Черкасской, 5 н.п. - в Днепропетровской и 3 н.п. - в Житомирской.
К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
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