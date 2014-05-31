В Украине непогода обесточила 79 населенных пунктов

В Украине в ночь с 30 на 31 мая из-за неблагоприятных погодных условий (порывы ветра, дождь), в результате срабатывания систем защиты линий электропередач, в пяти областях произошло обесточивание 79 населенных пунктов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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В частности, без электроснабжения остались 33 н.п. в Киевской области, 24 н.п. - в Полтавской, 14 н.п. - в Черкасской, 5 н.п. - в Днепропетровской и 3 н.п. - в Житомирской.

К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

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