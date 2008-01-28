Эксперты об ухудшении Всемирным банком прогноза инфляции в Украине

Эксперты считают, что ухудшение Всемирным банком показателя инфляции в Украине по итогам 2008 года вызвано не только выплатами компенсаций по вкладам Сбербанка СССР.

В частности, как заявил в интервью УНИАН директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь БУРАКОВСКИЙ, «инфляция в Украине является результатом целого комплекса причин, которые проявились в полный рост в 2007 году и продолжают действовать в 2008 году».

«Потому, конечно, мы должны быть сознательны в том плане, что выплаты «Ощадбанка» будут вносить определенный вклад в повышение инфляционных показателей, но, с другой стороны, я не могу считать те объемы, которые запланировано выплатить в 2008 году, единственной причиной инфляции. Ситуация значительно сложнее», - сказал он.

И.БУРАКОВСКИЙ отметил, что на сегодняшний день все прогнозы выходят из того, что будет, если ничего не будет сделано. «И я очень надеюсь, что правительство в ближайшее время, пересматривая бюджет, также разработает документ, который называется антиинфляционный пакет», - сказал он.

«Тогда, возможно, результаты года по инфляционному показателю будут совершенно другими», - отметил экономист.

Также, по его мнению, нельзя говорить о снижении инфляции до однозначной цифры.

«Это сделать невозможно. С моей точки зрения, на сегодняшний день нет таких чудодейственных лекарств. Но с другой стороны, я думаю, что при условии серьезной работы правительство могло бы достичь приблизительно 12% инфляции, но для этого должна проводиться очень продуманная политика и сотрудничество с Национальным банком Украины», - отметил И.БУРАКОВСКИЙ.

В свою очередь президент Центра экономического развития Александр ПАСХАВЕР выразил мнение, что ухудшение Всемирным банком показателя инфляции на следующий год вызвано не только выплатами по сбережением бывшего «Сбербанка» СССР.

«Во-первых, это связано с общей ситуацией в стране. Во-вторых, это связано с политикой правительства: с дефицитом бюджета, с повышением пенсий и других социальных выплат из бюджета. Вся совокупность этих выплат и дает инфляционные ожидания», - сказал он.

«6 миллиардов (которые в этом году планирует выплатить правительство) - это небольшие деньги, небольшая доля нашего товарооборота. Они могут обеспечить небольшую долю инфляции. Однако есть много других выплат, в сочетании с которыми эти выплаты дают такую большую инфляцию. Обвинять лишь выплаты «Сбербанка» будет несправедливо и ошибочно», - отметил А.ПАСХАВЕР.

Как сообщал УНИАН, Всемирный банк изменил прогноз уровня инфляции в Украине по итогам 2008 года с 9,6 до 13,8%.

Прогноз роста валового внутреннего продукта по итогам текущего года Всемирный банк оставил без изменений - на уровне 5,5%.

Как объяснил представитель Всемирного банка Руслан ПИОНТКОВСКИЙ, прогнозируемый уровень инфляции повышен в связи с увеличением инфляционных ожиданий и с учетом принятого на 2008 год бюджета страны.

В свою очередь представитель Всемирного банка Мартин РАЙЗЕР отметил, что в прогнозе инфляции ВБ учел уровень выплат по обесцененным вкладам Сбербанка СССР.

По его словам, если реальные выплаты будут выше тех, которые запланированы в бюджете (8 млрд. грн.), Всемирный банк пересмотрит свой прогноз относительно инфляции на 2008 год.