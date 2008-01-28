В Ривненской области объявили траур по погибшим шести молодым людям

В Ривненской области 28 января объявлено днем траура в связи с гибелью шести молодых людей (пяти ребят и девушки) неподалеку от железнодорожной платформы Семилетка в Здолбуновском районе во время прохождения там пассажирского поезда №43 «Киев-Ивано-Франковск».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной государственной администрации, соответствующее распоряжение подписали председатель ОГА Виктор МАТЧУК и председатель областного совета Александр ДАНИЛЬЧУК.

В день траура приспущены Государственные флаги Украины на домах и сооружениях органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций области. Внесены также соответствующие коррективы во все запланированные развлекательные культурно-массовые мероприятия, спортивные соревнования, программы теле- и радиопередачи.

28 января состоятся похороны погибших, в которых примут участие В.МАТЧУК и первый заместитель председателя облсовета Валентин КОРОЛЮК. В соответствии с распоряжением председателей ОГА и облсовета, из местного бюджета выделена материальная помощь на захоронение, а также материальная помощь семьям погибших.

Как сообщал УНИАН, шесть молодых людей погибли неподалеку от железнодорожной платформы «Семилетка» в Ривненской области во время прохождения поезда в ночь на 27 января. Они возвращались по железнодорожному полотну из клуба в селе Ивачково в село Здовбица.

Инспектор Центра пропаганды Главного управления МЧС Украины в области Николай ПРОКОПЧУК предположил, что вероятной причиной трагедии стало трагическое стечение обстоятельств и невнимательность погибших. В частности, тогда в Ривненской области были чрезвычайно сложные погодные условия, в частности, порывы ветра достигали от 15 до 20 метров в секунду. Согласно предварительным данным, компания молодых людей, которые возвращались из клуба из соседнего села, пропустила один из поездов, но попала под второй, который двигался во встречном направлении. Самому молодому из погибших было 15 лет, самом старшему - 20. Под поездом погибли также родной брат и сестра. Живым остался лишь один свидетель трагедии, который в настоящее время находится в больнице.

В данное время подробности трагедии устанавливает следствие.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Генеральной прокуратуре расследование этой трагедии и привлечение виновных к ответственности.