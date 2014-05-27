Под Славянском горит лес, но террористы не дают потушить огонь - Гослесагентство

Государственное агентство лесных ресурсов Украины обратилось к террористам с призывом не мешать пожарным и лесной охране тушить пожары в лесах Донецкой и Луганской областей в связи с высокой пожарной опасностью в этих регионах. Об этом на пресс-конференции во вторник сообщил глава агентства Валерий Черняков.

“В ближайшие дни в Украине будет очень высокая температура, более 30 градусов. Такая погода создает благоприятные условия для лесных и степных пожаров. ... Большая проблема сейчас в Луганской и Донецкой областях, где практически парализована работа наших управлений. ... Мы просим тех неизвестных людей — не трогайте пожарные машины. Они не воюют, но они спасают леса”, - сказал Черняков.

По его словам, в весенне-летний период угроза возникновения пожаров в лесах значительно увеличивается. Наиболее сильно лесные пожары затрагивают восточные и южные области Украины.

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Черняков сообщил, что на данный момент горит лес под Славянском, однако пожарную службу не пропускают для тушения пожара.

“Горит лес под Славянском, но не пропускают людей тушить пожар. Мы понимаем, что лес может сгореть полностью. Мы обращаемся к тем людям, которые там есть, ведь они должны понимать, что война войной, но лес должен остаться", - сказал глава Гослесагентства.

Он отметил, что ведомство старается максимально преградить дорогу для людей и машин, чтобы они не попали в радиус распространения пожара. Кроме того, по словам Чернякова, часть дорог в лесах заминирована террористами и украинскими военными, что также мешает работе лесной охраны и пожарной службы.

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Черняков в ходе пресс-конференции обратился к Антитеррористическому центру, который проводит операцию в Луганской и Донецкой областях, с просьбой согласовывать действия с лесными службами, чтобы не допустить распространения пожаров.

“Мы обращаемся к Антитеррористическому центру, чтоб он согласовывал действия с нашими лесными предприятиями, и пропускали людей и машины для тушения пожаров. Я понимаю, это небезопасно, но мы тоже должны выполнять свою работу”, - отметил глава Гослесагентства.

Также Черняков подчеркнул, что для ликвидации лесных пожаров Гослесагентство предлагает Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, Министерству внутренних дел, пограничной службе наладить более тесное совместное сотрудничество, в том числе, проводить мониторинги пожарной безопасности в лесах Донецкой и Луганской областей.

По данным Гослесагентства, представленным в пресс-релизе, с начала года по состоянию на 27 мая в лесах было ликвидировано более 260 пожаров на площади 98 га. В частности, в лесах Донецкой и Луганской областей был ликвидирован 51 пожар на площади 20 га.

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Справка УНИАН. Охрану лесных массивов в Украине обеспечивают 307 государственных лесохозяйственных и лесопромышленных предприятий, в составе которых функционирует более 1,7 тыс. лесничеств и 288 лесных пожарных станций.

5 мая вооруженные неизвестные захватили Донецкое областное управление лесного хозяйства, откуда похитили охотничье оружие, а 21 мая в одном из лесных хозяйств Донецкой области неизвестные вооруженные люди захватили пожарный автомобиль.