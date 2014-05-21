Ночью ненастье обесточило 102 населенных пункта

Как сообщает государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в Киевской области обесточено 58 населенных пунктов (частично – 23), в Черниговской – 29, в Полтавской – 14, во Львовской – 1 (частично).

В то же время 20 мая аварийными бригадами облэнерго было восстановлено электроснабжение 338 населенных пунктов в семи областях: в Киевской - 131, в Полтавской – 114, в Черниговской – 41, в Сумской – 18, в Черкасской – 13, в Житомирской – 13. в Днепропетровской – 8.