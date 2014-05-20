В Житомирской области более 20 человек отравились в кафе

Как корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области, за помощью к медикам обратились 22 человека.

Пострадавшие сейчас находятся в Андрушевской центральной районной больнице с пищевым отравлением. Медики оказывают больным необходимую помощь.

Причины заболевания устанавливаются специалистами.

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"Причина заболевания - употребление некачественных продуктов питания в кафе, которое находится в районном центре. 17 мая в данном учреждении проводились похоронный обед и свадьбы. Общее количество присутствующих в кафе составляло более 100 человек",- говорится в сообщении.

Сейчас состояние больных удовлетворительное.

Представителями областной СЭС проведены обследования для установления причин отравления. По результатам предварительных анализов в продуктах питания выявлено наличие кишечного возбудителя (сальмонеллы).

Прокуратура Андрушевского района начала осуществления процессуального руководства в уголовном производстве, начатом по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

В то же время, по данным прокуратуры, количество пострадавших составило 24 человека.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области, "установлено, что после празднования свадьбы в одном из частных кафе Андрушевки, в связи с резким ухудшением состояния здоровья, в лечебных заведений области уже госпитализировано 24 человека с выраженными признаками пищевого отравления".

Сейчас продолжается досудебное расследование, во время которого назначено проведение всех необходимых экспертиз.