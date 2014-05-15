В Львовской области начали принимать беженцев из Донецкой и Луганской областей – ОГА

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, об этом сегодня во время заседания регионального штаба по координации работы с переселенцами при облгосадминистрации сообщила губернатор Ирина Сех.

По данным ОГА, уже заявили о своем желании переехать на Львовщину 197 человек из Донецкой и 120 человек из Луганской областей.

«Сегодня мы имеем вторую волну переселенцев, которые желают временно проживать на Львовщине… Переселяются преимущественно общественные деятели, интеллигенция, журналисты, научные работники, то есть те люди, которые имеют четкую гражданскую позицию. За это они подвергаются притеснениям в связи с ситуацией на востоке и вынуждены переселяться в другие регионы Украины», – сообщила Сех.

Она отметила, что им предоставляется помощь с устройством, «ведь благодаря сознательным гражданами сможем координировать и помогать тем людям, которые все еще остаются на оккупированных территориях».

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«Именно с этой целью к работе координационного штаба привлечена переселенка из Донецкой области Галина Олейникова, которая будет непосредственно сотрудничать с облгосадминистрацией и переселенцами из Донецка и Луганска», - отметила Сех.

Как отмечается в сообщении, во время заседания руководители департаментов и служб ОГА заверили, что оказывают всю возможную помощь и готовы до приему второй волны переселенцев. Как отметил директор департамента социальной защиты населения Василий Мартыняк, Львовщина сможет принять еще до 5 тысяч переселенцев.

«Львовщина готова помогать переселенцам с жильем, питанием, трудоустройством, медицинским обслуживанием, пенсионными и социальными выплатами, а также устройством детей и студентов в учебные заведения области. Однако, чтобы получать такую помощь, обязательно необходимо обратиться в координационный штаб или в департамент социальной защиты Львовской ОГА, зарегистрироваться и заявить о своем желании на получение той или иной помощи», – подытожила Сех.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на конец апреля, на Львовщине устроено около 1,5 тыс. переселенцев из Крыма.