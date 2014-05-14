В Каннах украинский павильон украсили символикой Майдана и говорят о единстве Украины

22:39, 14 мая 2014
Общество
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В Каннах открывается 67 кинофестиваль - в этом году украинским событиям здесь уделяют наибольшее внимание. 

Каннский кинофестиваль / ТСН

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Лента, которая открывает фестиваль, ”Грейс, принцесса Монако” есть довольно красноречивым намеком на украинские события . Она - о попытке аннексии княжества Монако Францией и о вариантах решения политического кризиса. В главных ролях в фильме: Грейс Келли - Николь Кидман, ее мужа, князя Ренье, сыграл Тим Рот.

”Я обеспокоен событиями в Украине. Слежу за ними, но способов решения пока не вижу”, - сказал Тим Рот.

Об Украине в Каннах говорят действительно много. В украинский павильон наведываются и украинские туристы, и французские критики, и сотрудники аппарата Каннского фестиваля и все, как один, говорят о поддержке единства нашей страны.

В украинском павильоне уже появилась копия майдановской елки. Сам павильон украсили майдановскими шлемами, жилетами ”пресса” в честь всех журналистов, которые пострадали в течение этой зимы. Программа украинского павильона тоже соответствующая - 19 мая Канны посетит Сергей Лозница, его документальный фильм ”Майдан” на Ривьере увидят 21 мая.

Как уже ранее сообщалось, во Франции покажут сразу восемь украинских фильмов.

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