В Одессе опознали еще одного погибшего 2 мая - журналиста Дмитрия Иванова

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на своей странице в Фейсбук сообщил друг погибшего Тимур Сейдаметов.

Иванову было 55 лет. Длительное время он жил один, поэтому родственники не сразу заметили его исчезновение. Он был в числе неопознанных погибших, доставленных в морг с Куликова поля.

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«Сейчас его нужно забрать из морга и по-человечески похоронить. Проблема его забрать - нет документов, жена и сын в Америке, мать умерла. Давайте похороним настоящего одессита и журналиста, с достоинством», - сообщил Сейдаметов.

Иванов длительное время работал на одесских телеканалах, в основном, вел музыкальные программы. Музыканты его знали, как Иванoff - знатока рок-музыки, активного участника андеграундного движения.

Как сообщал УНИАН, 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. В общей сложности погибло 48 человек.