В Днепропетровске ко Дню Победы устроили беспрецедентный фейерверк

21:28, 12 мая 2014
Общество
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В этом году Днепропетровск стал единственным городом Украины, где провели полноценный праздничный фейерверк.

ТСН

Рекордное количество просмотров собрало в Интернете видео салюта в день Победы, который устроили в Днепропетровске ко Дню Победы, говорится в выпуске ТСН.19:30.

В этом году Днепропетровск стал единственным городом Украины, где провели полноценный праздничный фейерверк. Беспрецедентный для самого областного центра.

Действо началось в 22:00 часов и длилось 16,5 минут.

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Пиротехники стреляли сразу из трех точек: моста через Днепр, с нескольких барж и с левого берега Днепра. Эпицентрами залпов стали центральная площадь, Фестивальный причал и ул. Маршала Малиновского.

Одновременно запускали заряды разной высотности, что создавало чрезвычайно выразительную, восхитительно-объемную картину.

Видео ТСН

Для того, чтобы подготовить это зрелище для горожан, городские власти даже перекрыли движение по центральному мосту аж на 8 часов. Это было необходимо из соображений безопасности - по мосту перевозили пиротехнику.

Жители города поражены увиденным. Они говорят, что никогда раньше не видели подобного зрелища. Ему уступают даже предыдущие фестивали фейерверков в Днепропетровске.

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Организацию действа обеспечила областная власть. Впрочем известно, что на фейерверк не было потрачено ни одной бюджетной копейки. Имен спонсоров пока не разглашали. Так же, как и стоимости праздничного мероприятия.

"Нам пришлось в сжатые сроки, буквально за пару дней, сделать модель компьютерного сценария, в котором, кроме нескольких композиций музыки, было еще и количество точек увеличено в несколько раз. Задействовано было более 300 человек, мальчики работали и днем, и ночью", - отметила сценарист.

Видео ТСН

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