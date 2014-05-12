В Днепропетровске ко Дню Победы устроили беспрецедентный фейерверк
В этом году Днепропетровск стал единственным городом Украины, где провели полноценный праздничный фейерверк.
Рекордное количество просмотров собрало в Интернете видео салюта в день Победы, который устроили в Днепропетровске ко Дню Победы, говорится в выпуске ТСН.19:30.
В этом году Днепропетровск стал единственным городом Украины, где провели полноценный праздничный фейерверк. Беспрецедентный для самого областного центра.
Действо началось в 22:00 часов и длилось 16,5 минут.
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Пиротехники стреляли сразу из трех точек: моста через Днепр, с нескольких барж и с левого берега Днепра. Эпицентрами залпов стали центральная площадь, Фестивальный причал и ул. Маршала Малиновского.
Одновременно запускали заряды разной высотности, что создавало чрезвычайно выразительную, восхитительно-объемную картину.
Видео ТСН
Для того, чтобы подготовить это зрелище для горожан, городские власти даже перекрыли движение по центральному мосту аж на 8 часов. Это было необходимо из соображений безопасности - по мосту перевозили пиротехнику.
Жители города поражены увиденным. Они говорят, что никогда раньше не видели подобного зрелища. Ему уступают даже предыдущие фестивали фейерверков в Днепропетровске.
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Организацию действа обеспечила областная власть. Впрочем известно, что на фейерверк не было потрачено ни одной бюджетной копейки. Имен спонсоров пока не разглашали. Так же, как и стоимости праздничного мероприятия.
"Нам пришлось в сжатые сроки, буквально за пару дней, сделать модель компьютерного сценария, в котором, кроме нескольких композиций музыки, было еще и количество точек увеличено в несколько раз. Задействовано было более 300 человек, мальчики работали и днем, и ночью", - отметила сценарист.
Видео ТСН