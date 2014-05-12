В Днепропетровске ко Дню Победы устроили беспрецедентный фейерверк

Рекордное количество просмотров собрало в Интернете видео салюта в день Победы, который устроили в Днепропетровске ко Дню Победы, говорится в выпуске ТСН.19:30.

В этом году Днепропетровск стал единственным городом Украины, где провели полноценный праздничный фейерверк. Беспрецедентный для самого областного центра.

Действо началось в 22:00 часов и длилось 16,5 минут.

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Пиротехники стреляли сразу из трех точек: моста через Днепр, с нескольких барж и с левого берега Днепра. Эпицентрами залпов стали центральная площадь, Фестивальный причал и ул. Маршала Малиновского.

Одновременно запускали заряды разной высотности, что создавало чрезвычайно выразительную, восхитительно-объемную картину.

Видео ТСН