В Харьковской области задержали киевлянина, перевозившего щиты и каски

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, автомобиль с подозрительным грузом работники ГАИ задержали вчера, 9 мая, на посту в городе Валки.

Автомобилем управлял 54-летний житель Киева. Во время осмотра салона автомобиля Renault Trafic, на котором ехал мужчина, работники милиции обнаружили необычный груз - 39 металлических щитов и 8 строительных касок.

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Водителя иномарки доставили в территориальное подразделение милиции. Давать какие-либо объяснения по поводу перевозки такого необычного груза он отказался. Каски и щиты изъяты.

В настоящее время работники милиции выясняют, с какой целью транспортировались специфические предметы и кому они предназначались.