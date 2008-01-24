Российские СМИ: «Юлия Фридриховна Украросса» объявила четвертую газовую войну

Украинского премьера вчера ждали в Москве. Не дождались. Ее визит заменил ультиматум, пишет российское издание «Газета». "Сегодня, когда цена на газ увеличилась больше чем в три раза (в 2005 году, когда Юлия Тимошенко была премьером, газ стоил $55 за 1 тысячу кубометров), а стоимость транзита практически та же, пришло время провести дискуссию между Украиной и Россией относительно стоимости транзита газа через Украину в Европу", - заявила в Киеве Тимошенко после того, как стало известно, что визит перенесен на конец февраля.

Это объявление газовой войны, утверждает издание. Условия «агрессора»: "Газпром" должен заплатить "Нафтогазу" контрибуцию и покрыть убытки от повышения цены на газ с 1 января 2008 года с $130 за тысячу кубометров до $179,5. Сейчас украинский транзит стоит $1,7 за тысячу кубометров на 100 км. Тимошенко нацелилась на утроение цены транзита.

Москве придется нелегко. Но в первых трех газовых войнах - кражи топлива в 1990-х, удвоения цены в 2006-м и выбивания долга в $1,3 млрд в 2007 году - победил "Газпром", напоминает «Газета».

Прошлые неудачи Киева не волнуют Тимошенко, утверждает издание и называет украинского премьера «Юлия Фридриховна Украросса». Сейчас же она выбрала лучший момент для атаки. И в союзниках у Тимошенко - простое сложение. "Газпром" экспортирует в год 256 млрд кубометров (данные 2006 года). Из них 151 млрд кубометров - в дальнее зарубежье. 55 млрд кубометров - на Украину, и все они происходят из Средней Азии. 130 млрд кубометров идут из России в Западную Европу транзитом через Украину. Итого: Украина является монопольным транзитером и почти монопольным потребителем российского и среднеазиатского газа в СНГ.

Другой союзник Тимошенко - вычитание. В мире разразился финансовый кризис. Фондовые рынки падают, капиталы бегут, кредиты дорожают. "Газпрому", который берет в долг не стесняясь, негде сейчас брать дешевые займы для перекредитования долга, не говоря уже о кредитах на строительство обходящих Украину магистральных газопроводов.

Частично заменить украинский транзит могут только "Голубой" и "Южный" потоки. Однако если первый уже запущен, хотя и пока ориентирован только на Турцию, то второй не вышел из бумажной стадии разработки. Впрочем, даже после запуска, срок которого пока неизвестен, "Южный поток" сможет взять на себя не более 40% украинского транзита (55 млрд кубометров). И при этом речь об увеличении экспорта "Газпрома" на южном и юго-западном направлении не идет.

Вывод: реальной альтернативы Украине как монопольной стране-транзитеру нет. А значит, придется смириться с повышением стоимости транзита в разы - до полной компенсации Украине подорожания среднеазиатского газа.

Не случайно еще два года назад глава Института энергетической политики Владимир Милов в интервью "Газете" предупреждал, что ценовая атака на Украину дорого аукнется России…