Минобразования: Подготовка к ВНО идет по плану, никаких срывов не будет

Внешнее независимое тестирование идет по плану, никаких срывов не будет, заверил министр образования и науки Сергей Квит.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал на брифинге в Донецке 17 апреля.

«Подготовка к ВНО идет по плану, никаких срывов не будет», - сказал министр.

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При этом он добавил: «У нас возникли на определенном этапе проблемы с проведением ВНО в Крыму, потому что более 50% выпускников крымских школ пришли на пробное тестирование, и среди них выпускников севастопольских школ было более 75%. Но потом нам стало известно, что в Крыму невозможно провести тестирование».

Квит объяснил, что для решения этой проблемы для выпускников крымских школ будут организованы три сессии.

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«То есть, у них три возможности - сдать в Херсонской области, вторую возможность мы еще рассматриваем, как это будет, и третья возможность - можно будет сдать ВНО в тех университетах, куда они будут поступать. Все остальное происходит в штатном режиме», - сказал министр.

Кроме того, он указал на некоторые небольшие, но решаемые проблемы.