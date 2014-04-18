В Донецке назовут сквер в честь погибших бойцов «Беркута»

Донецкий городской совет постановил присвоить одному из скверов в Ворошиловском районе города название «Памяти погибших бойцов «Беркута».

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято в пятницу, 18 апреля, на 48-й сессии горсовета.

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Данный вопрос на повестку дня был вынесен первым. Его озвучил секретарь Донецкого горсовета Сергей Богачев. Решение было проголосовано единогласно.

В здании горсовета, где проходит сессия, по-прежнему находятся вооруженные люди в масках, называющие себя активистами организации «Оплот». Они не препятствуют работе горсовета, однако находятся на этажах здания, на лестничных пролетах, между этажами.