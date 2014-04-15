В Полтаве похоронили убитого сепаратистами офицера СБУ

18:05, 15 апреля 2014
Общество
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В Полтаве похоронили убитого под Славянском офицера спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины Геннадия Биличенко.

Как передает корреспондент УНИАН, попрощаться с погибшим также приехал вице-премьер-министр Украины Виталий Ярема, который рассказал об обстоятельствах убийства украинского офицера.

Геннадий Биличенко был убит российскими диверсантами / rkr.in.ua

Он также отметил, что личности преступников, напавших на украинских офицеров, уже установлены. Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту терроризма и убийства, и эти лица будут объявлены в международный розыск.

«Во время подготовки к проведению антитеррористической операции работники СБУ находились у Славянска. Неожиданно выехал автомобиль, из которого был открыт огонь из автоматического оружия по нашим офицерам, которые и проводили переговоры с местным населением. В Геннадия Биличенко попала пуля, и он умер на месте. Также были ранены и другие офицеры, но поскольку они скоро вернутся в строй, то их имена не разглашаются», - сказал Ярема.

Попрощаться с погибшим и высказать слова утешения 13-летнему сыну, жене и матери 42-летнего офицера СБУ, к городскому дому культуры пришли сотни людей. Среди них было руководство Полтавской области – председатель Полтавского областного совета Петр Ворона и председатель Полтавской ОГА Виктор Бугайчук.

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