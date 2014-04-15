В Полтаве похоронили убитого сепаратистами офицера СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, попрощаться с погибшим также приехал вице-премьер-министр Украины Виталий Ярема, который рассказал об обстоятельствах убийства украинского офицера.

Он также отметил, что личности преступников, напавших на украинских офицеров, уже установлены. Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту терроризма и убийства, и эти лица будут объявлены в международный розыск.

«Во время подготовки к проведению антитеррористической операции работники СБУ находились у Славянска. Неожиданно выехал автомобиль, из которого был открыт огонь из автоматического оружия по нашим офицерам, которые и проводили переговоры с местным населением. В Геннадия Биличенко попала пуля, и он умер на месте. Также были ранены и другие офицеры, но поскольку они скоро вернутся в строй, то их имена не разглашаются», - сказал Ярема.

Попрощаться с погибшим и высказать слова утешения 13-летнему сыну, жене и матери 42-летнего офицера СБУ, к городскому дому культуры пришли сотни людей. Среди них было руководство Полтавской области – председатель Полтавского областного совета Петр Ворона и председатель Полтавской ОГА Виктор Бугайчук.