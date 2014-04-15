Неизвестный украинец выиграл 12 миллионов в лотерею

13:24, 15 апреля 2014
Общество
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В минувшие выходные, в субботу, 12 апреля, в Украине разыгран джек-пот одной из главных отечественных лотерей – "Супер Лото".

В результате, на счастливом билете оказались правильно угаданы все 6 номеров из 52

Его размер составил 12 050 000 грн. По данным "Украинской национальной лотереи", победитель сделал минимальную ставку в 8 грн в режиме "авто" (т.е. режим, при котором компьютер генерирует случайную комбинацию чисел) на одном из черниговских терминалов.

Читайте такжеАмериканец за 100 евро выиграл в лотерее картину Пикассо – СМИВ результате, на счастливом билете оказались правильно угаданы все 6 номеров из 52. Теперь, после налоговых вычетов, на "руки" победитель получит около 10 000 000 гривен. Сейчас организаторы с нетерпением ждут звонка от будущего миллионера, пока никакой информации об этом человеке нет.

Напомним, что именно в "Супер Лото" был зафиксирован наибольший выигрыш в истории всех украинских лотерей. Он составил 15,2 млн. грн. За все время проведения игры было выиграно 58 джекпотов на общую сумму свыше 474 млн. гривен.

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