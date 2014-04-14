В Славянске учебные заведения приостановили свою работу на неопределенное время

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее сообщение было размещено на местном сайте «Деловой Славянск» со ссылкой на отдел образования Славянского горсовета.

Телефонограммы о прекращении занятий получили все руководители учебных заведений.

В детских садах будут работать не менее двух дежурных на случай, если родители все же приведут детей, но малыши при этом должны быть обеспечены всем необходимым.

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В целом же родителям рекомендовали оставить детей дома и, по возможности, обеспечить присмотр за ними.

О времени возобновления учебы родителям и детям сообщат дополнительно. Ожидается, что это произойдет после урегулирования ситуации, заключено в сообщении.