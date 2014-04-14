В Холодном яру открыт памятник Небесной сотне

Как передает корреспондент УНИАН, памятник установлен возле сельской церкви и окружен баррикадами сделанными из мешков с песком. Сам памятник представляет собой постамент из камней на котором установлен крест, сделанный из песчаника. На кресте выбиты слова: «Славним синам українській Небесній сотні. Героям слава!».

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У подножья креста на камне вырублен герб Украины – тризуб, а также лежат автошины, противогаз, каски и шиты прострелянные пулями.

Выступая на открытии памятника, лидер ВО «Свобода» кандидат в президенты Украины Олег Тягнибок, а также кандидат в президенты Украины Василий Куйбида сказали, что сегодня власть должна очистить страну от негодяев, как это в свое время сделали холодноярцы.

После открытия памятника отец Василий из УПЦ КП освятил памятник.