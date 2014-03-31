НБУ выпустил памятную медаль "Небесная сотня на страже"

"Памяти отважных людей, патриотов Украины Национальный банк посвящает памятную медаль, увековечивая подвиг Героев Небесной сотни", - рассказал Председатель Национального банка Степан Кубив. - Более ста жизней оборвались для того, чтобы вернуть нашей Родине будущее. Это огромная цена, и это неоценимый, неоплатний долг. Достойная жизнь каждого украинца по законам совести и Бога на благо Украины должно стать нашей возмездием за их прерванную жизнь", - говорится в сообщении пресс-службит НБУ.Читайте такжеПредставители разных конфессий отслужили на Майдане панихиду по героями Небесной сотни

Памятную медаль "Небесная сотня на страже" изготовлена из нейзильбера, качество чеканки - "специальный анциркулейтед", масса - 16,54 г, диаметр - 35,0 мм, тираж - до 100 000 штук.

Будет стоить памятная медаль 20 гривен (в сувенирной упаковке - 30 гривен).

На аверсе медали изображен архангела Михаила в окружении украинского орнамента; под ним надписи: "Мамочка, извини за черный платок, за то, что отныне будешь сама. Тебя я любил и любил Украину, она, как и ты, была у меня одна." и "Героям слава!". На реверсе - герои событий украинского Майдана на баррикаде, один из которых держит сине-желтый Государственный Флаг Украины; вверху надпись "Небесная сотня на страже"; внизу год чеканки - 2014.Читайте такжеВ Киеве освящена часовня в честь героев Небесной сотни

"Стихотворение-реквием "Мама, не плачь. Я вернусь весной...", строки которого размещен на аверсе медали, неоднократно звучал со сцены Майдана и никого не оставил равнодушным. Автор произведения - поэтесса Оксана Максимишин-Корабль - украинка, которая сейчас живет в Португалии, но глубоко болеет за будущее Украины", - сообщает пресс-служба НБУ.

Над созданием памятной медали работали: художник-скульптор - Анатолий Демьяненко и скульптор - Владимир Атаманчук.