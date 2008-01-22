Мировые фондовые рынки рухнули на Украину

Вчера по всем мировым фондовым рынкам прокатилась волна падений, вызванная опасениями рецессии экономики США, пишет "Коммерсантъ-Украина". После обвала азиатских индексов продажи начались в Европе. Украинский индекс ПФТС упал на 2,45%, опустившись до уровня конца прошлого года. Даже если власти США решат пойти на решительные стабилизационные меры на рынке ипотеки, ситуация на фондовых рынках урегулируется не скоро, уверены эксперты.

В пятницу президент США Джордж Буш на выступлении в конгрессе США предложил принять ряд мер по стабилизации американской экономики, пострадавшей от ипотечного кризиса и связанных с ним волнений на финансовых рынках. Президент предложил ввести налоговые льготы для семей, а также поощрить инвестиции со стороны компаний и создание 500 тыс. рабочих мест. Хотя детали плана господин Буш не раскрыл, эксперты оценили его реализацию в $150 млрд (около 1% ВВП США). Впрочем, выступление не оказало позитивного влияния на рынки. "О проблемах в экономике США было известно и раньше, но своим выступлением президент США Джордж Буш официально признал их",– сказал главный экономист ИК "Тройка Диалог" Антон Струченевский. В результате американские индексы потеряли до 0,6%.

Несмотря на то что снижение в США было незначительным, на азиатских площадках произошел рекордный обвал. Японский Nikkei потерял вчера 3,86%, китайский Shanghai composite – 5,14%, индийские индексы – от 7,4% до 9,75%. "Азиатские инвесторы беспокоятся, что спад в экономике США отразится на развитии глобальной экономики",– говорит управляющий активами Alfa Capital Андрей Килин. В Европе самый большой обвал произошел на немецкой бирже. Индекс DAX потерял 7,16% – это самое значительное падение с 2003 года. Британский FTSE – 5,48%, французский CAC – 6,83%. Мировой сводный индекс акций MSCI World упал на 2,6%, что является максимальным снижением с 2003 года. "Хотя торгов на фондовых площадках США вчера не было в связи с национальным праздником, одним из факторов мировых панических продаж стало снижение фьючерсов на американские индексы",– отмечает начальник управления продаж финкорпорации "Уралсиб" Денис Заболотнев. По данным на 19.00 по киевскому времени, падение фьючерсов на американские индексы превысило 4%.

Инвесторы опасаются, что спад в глобальной экономике приведет к снижению прибылей корпораций. "Выводя деньги с фондовых рынков, они предпочитают держать свои сбережения в наличной валюте",– отмечает гендиректор УК "Альянс Континенталь" Алексей Чаленко. "Инвесторы смотрят на безопасные активы, такие как швейцарский франк и золото, цена которого в последнее время значительно выросла",– добавляет главный экономист по Европе Moody`s Economy.com Мэтью Кэрнс. В прошлом году драгметалл подорожал на 31%, 14 января цена на тройскую унцию золота достигала рекордных $914,3 за унцию.

Падение российских индексов вчера стало рекордным с июня 2006 года. Российский индекс РТС впервые с сентября опустился ниже психологического уровня в 2000 пунктов и, потеряв 7,38%, закрылся на уровне 1999,83. Абсолютное изменение индекса РТС составило 159,27 пунктов, что является историческим рекордом.

На украинском фондовом рынке местные игроки, следуя мировой тенденции, активно продавали акции "голубых фишек", что привело к падению индекса ПФТС на 2,45%. Трейдер ИК "Ренессанс Капитал Украина" Михаил Заводовский рассказал Ъ, что наиболее крупная фиксация прибыли произошла с утра, после чего торговцы немного успокоились. Уже к 14.00 началась вторая волна продаж, которая продолжилась до конца торговой сессии. "В основном распродавались все ликвидные акции, которые с начала года хорошо выросли, например Енакиевского метзавода (на 3,47%), `Мариупольтяжмаша` (5,54%), Алчевского меткомбината (5,92%), `Центрэнерго` (4,94%), `Донбассэнерго` (5,53%), `Западэнерго` (2,74%)",– сообщил господин Заводовский. Котировки по покупке выросли только у "Арселор Миттал–Кривой Рог" и шахты "Комсомолец Донбасса" – на 1,31% и 0,62% соответственно, с акциями которых было заключено три сделки. По мнению трейдера ИК Alfa Capital Дениса Долматова, для украинского рынка это не критичное падение, так как реальных причин для коррекции рынка нет. "Все понимают, что украинский рынок в 2008 году вырастет на 20-45%",– говорит он.

Брокер ИК Concorde Capital Анастасия Назаренко отмечает, что с августа 2007 года, когда начали проявляться первые признаки ипотечного кризиса в США, индекс ПФТС вырос на 24%. "За последние несколько дней мы потеряли не больше 4-5%. То есть, для нас эти 2,4% абсолютно не критичны, тогда как Россия выросла на 20%, а потеряла уже чуть ли не все 15%",– говорит брокер. По ее словам, в ПФТС было несколько заявок на покупку акций ниже рыночной цены, но это не сработало, так как инвесторы еще не готовы продавать акции по любой цене. "Среди финансовых рынков мира одной из наименее подверженных мировой финансовой нестабильности оказалась Украина,– заявила вчера заместитель директора парижского офиса агентства Standard & Poor`s Екатерина Трофимова.– Одной из причин этого является узость фондового рынка и его низкая ликвидность".

Начальник отдела продаж ИК "Тройка Диалог Украина" Владимир Грищенко считает, что в случае дальнейшего подтверждения замедления развития мировой экономики индекс ПФТС может упасть на 10-24%: "Заработав в прошлом году на украинском рынке неплохие деньги, инвесторы начинают закрывать позиции, чтобы компенсировать убытки на американском и европейском рынках". По его словам, снизить пессимизм инвесторов может будущее понижение учетной ставки ФРС. "Но учитывая, что ситуация значительно ухудшилась, анонсированное ранее ФРС понижение на 0,5% ничего не изменит, так как все рассчитывают на 0,75%",– говорит он. "Инвесторы полагают, что ни правительственный пакет, ни огромное снижение ставки ФРС не помогут избежать спада в экономике США",– заявил глава исследовательской компании Inverseguros Альберто Ролдан.