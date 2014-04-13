14 апреля с 8 до 14 часов будет проводиться пикетирование Высшего хозяйственного суда Украины (ул. О. Копыленко, 6).

В рамках пикетирования в 12.00 будет проведено арт-перфоманс «Очищение», который покажет, как судьи избирались при режиме Виктора Януковича и отмоет Высший хозяйственный суд от грязи и коррупции.

В рамках перфоманса ожидаются супергерои, золотые унитазы и хозяйственное мыло.

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