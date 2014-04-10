Шесть украинских радиостанций приостановили вещание в Крыму

Согласно сообщению на официальном сайте группы, такое решение было принято в связи с возникновением юридических и технических проблем обеспечения FM-трансляций на территории полуострова.

«Сегодня мы не говорим об уходе компании с крымского рынка, - скорее это позиция выжидания удобного случая перезагрузить вещание на крымских волнах», - процитировала пресс-служба генерального продюсера радиогруппы Виталия Дроздова.

При этом в сообщении отмечается, что все шесть радиостанций сейчас транслируются через сеть интернет.

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«Эфиры всех без исключения радиостанций «ТАВР Медиа» по-прежнему доступны на официальных сайтах каждой из радиостанций», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 16 марта в АР Крым с массовыми фальсификациями прошел нелегитимный референдум о вхождении полуострова в состав Российской Федерации, которому предшествовала почти трехнедельная оккупация Крыма российскими военными. Согласно результатам плебисцита, которые не были признаны ни Украиной, ни мировым сообществом, более 95% крымчан проголосовали за выход Крыма из состава Украины и присоединение его к РФ. 18 марта в Кремле было подписано соглашение о принятии АР Крым и Севастополя в состав России.

Профильные организации и предприниматели считают, что военная оккупация Крымского полуострова Российской Федерацией дестабилизирует ситуацию в Крыму, что может привести к закрытию части крымских предприятий и усложнению работы бизнеса в регионе.

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Справка УНИАН. «ТАВР Медиа» - одна из крупнейших украинских радиогрупп, которой принадлежат права на эксклюзивное размещение рекламы на радиостанциях «Русское Радио», «Хіт FM», «Kiss FM», «Radio ROKS», «Радио Мелодия» и «Радио Relax». Совокупная доля рынка среди групп сетевых и киевских радиостанций Украины составляет 31%.