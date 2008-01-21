Синоптики обещают дождь ночью и днем

Завтра в Украине ожидается облачная погода, временами дождь, ночью – местами с мокрым снегом.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, без существенных осадков будет лишь днем в южной части страны. Ночью и утром на юге – туман.

Ветер ожидается юго-западный и западный, 7-12 м/с, в западных областях, в Крыму, а днем и в восточной части – местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла; днем 2-7° тепла, на юге Одесской области и в Крыму – до 10° .

23-24 января в Украине облачно с прояснениями. 23 января в южной, центральной и восточной части пройдет дождь с мокрым снегом, местами туман, гололед. На остальной территории – небольшой снег и мокрый снег (ночью в Прикарпатье и Закарпатье – умеренный).

На 24 января синоптики прогнозируют погоду без существенных осадков, лишь на юге Левобережья и в Крыму – небольшие осадки.

На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный (ночью 23 января в южной и восточной части – юго-западный), 7-12 м/с, в южной части 23 января и в Карпатах ожидаются местами порывы 15-20 м/с.

Температура 23 января на протяжении суток в западных, северных и большинстве центральных областей от 3° мороза до 2° тепла, на остальной территории 1-6° тепла, днем в Крыму – до 10° тепла. 24 января в Украине прогнозируют ночью 2-7° мороза, днем около 0°; в Карпатах ночью 6-11° мороза, днем 3-8° мороза.

25-26 января существенных осадков не ожидается, только в западных и северных областях – небольшой мокрый снег.

Местами туман, гололед, на дорогах гололедица.

Температура ночью 2-8° мороза, днем от 3° мороза до 3° тепла; в восточных областях и в Карпатах – ночью 6-11° мороза, днем 1-6° мороза.

В Киеве и Киевской области 22 января облачно. Ночью пройдет небольшой дождь, кое-где с мокрым снегом, днем – будет умеренно дождить. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью 1-3° тепла, днем 4-6°.

23-24 января в Киеве и области – облачно с прояснениями. 23 января – небольшой мокрый снег, 24 января – без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла (ночью 24 января – до 7° мороза).

Ночью 25 января и днем 26 января в столице – небольшой снег и мокрый снег, в остальное время – без существенных осадков. Температура ночью 2-8° мороза, днем – от 3° мороза до 3° тепла.