На здании Херсонского горсовета вывесили огромный флаг Украины

04:39, 09 апреля 2014
Общество
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Во вторник, 8 апреля, на на здании Херсонского горсовета вывесили флаг Украины

Херсон, горсовет, флаг / visti.ks.ua

После этого на своих страницах в социальной сети Facebook местные жители разместили соответствующие фотографии, сообщают "Херсонские вести".

Такое действие продемонстрирует желание Херсона сохранить целостность и суверенитет Украины на фоне последних событий в Восточных областях.

Ориентировочные размеры флага - 6,5 метров в длину и 3 в ширину. Он, свисая с крыши здания, закрывает верхние 4 этажа.

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