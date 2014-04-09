На здании Херсонского горсовета вывесили огромный флаг Украины
04:39, 09 апреля 2014Общество
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Во вторник, 8 апреля, на на здании Херсонского горсовета вывесили флаг Украины
На здании Херсонского горсовета вывесили огромный флаг Украины / visti.ks.ua
После этого на своих страницах в социальной сети Facebook местные жители разместили соответствующие фотографии, сообщают "Херсонские вести".
Такое действие продемонстрирует желание Херсона сохранить целостность и суверенитет Украины на фоне последних событий в Восточных областях.
Ориентировочные размеры флага - 6,5 метров в длину и 3 в ширину. Он, свисая с крыши здания, закрывает верхние 4 этажа.
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