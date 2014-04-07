Запорожский школьник стал «Финансовым гением» года и заработал 50 000 гривен

«Конечно же, я надеялся на победу, так как в нашей школе очень сильный курс экономики и очень сильные учителя, – сказал победитель олимпиады Сергей Аларики. – Полученные деньги я хочу использовать на стажировку в Англии, так как надеюсь поступить в университет на бюджет».

В финале олимпиады боролись 22 юных финансиста, получивших максимальное количество баллов в первом туре соревнований. Среди претендентов на звание «Финансового гения» оказались школьники из 15 городов: Сум, Катеринополя, Дрогобыча, Чернигова, Львова, Ивано-Франковска, Харькова, Севастополя, Запорожья, Хмельницкого, Черновцов, Ровно, Симферополя, Хорола и Коломыи. Вместо листов бумаги и ручек на рабочих местах участников были ноутбуки и мобильные телефоны, а привычные тесты и задачи заменили бизнес-кейсы, разработанные топ-менджерами банка. Также финалисты приняли участие в увлекательном квесте и командных соревнованиях. Победителя объявил Председатель Правления ПриватБанка Александр Дубилет.

«Финансист – это очень интересная работа в финансовых компаниях, банках. Я надеюсь, что участвуя в такой необычной олимпиаде, вы в этом еще раз смогли убедиться, – говорит Александр Дубилет. – И я, конечно же, приглашаю всех юных финансистов после окончания учебы на работу в банк».

Всего стать «Финансовым гением» в этом году захотели более 1 200 выпускников школ из 160 городов Украины. Всеукраинская экономическая олимпиада «Финансовый гений» стартовала 1 февраля. В течение четырех недель через Интернет конкурсанты выполнили четыре блока заданий (тесты и задачи на разные темы по экономике, финансам, банковскому делу), по результатам которых лучшие олимпийцы вышли в финал.

Справка. Образовательная программа «ЮниорБанк» стартовала в 2009 году в Украине. Сегодня ЮниорБанк работает в Украине, Грузии и Латвии, объединяя более 600 000 школьников. В рамках проекта ПриватБанк не только предоставляет возможность бесплатно обучаться финансовой грамотности детям и подросткам, но и поддерживает спортивное движение и программы здорового образа жизни школьников. Программа «ЮниорБанк» принципиально отличается от привычных школьных программ и курсов. Прежде всего это увлекательный материал, мультфильмы, презентации, игры и даже социальная сеть юных банкиров.