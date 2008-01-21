Украина и Иран намерены вместе строить самолеты и вагоны
Нужна Межправительственная комиссия
|Григорий Немыря - вице-премьер-министр Украины
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня шла речь в ходе встречи вице-премьер-министра Украины Григория НЕМЫРИ с министром иностранных дел Ирана Манучехр МОТАКИ.
Г.НЕМЫРЯ предложил провести заседание Межправительственной комиссии Ирана и Украины для интенсификации двухстороннего диалога.
«Подготовка и проведение Межправительственной комиссии могла бы дать не только толчок экономическому сотрудничеству между Украиной и Ираном, но и открыть новые возможности для нашего сотрудничества», - сказал Г.НЕМЫРЯ.
Министр иностранных дел Ирана согласился с предложением украинского вице-премьера и также высказался за расширение торгово-экономического сотрудничества двух стран.
М.МОТАКИ пригласил Г.НЕМЫРЮ посетить с визитом Иран.