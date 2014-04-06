В Карпатах во время массового восхождения на Говерлу была травмирована туристка

29-летняя девушка, жительница г. Сосновка Львовской области, во время массового восхождения «Говерляна 2014» получила травму головы и ушиб спины.Читайте такжеНа Говерле молния убила 12-летнего мальчика

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, спасатели оказали пострадавшей неотложную медицинскую помощь, доставили на туристическую базу «Заросляк» и передали работникам скорой медицинской помощи.

К спасательным работам привлекались спасатели поисково-спасательной части отряда технической службы ГУ ГСЧС во Львовской области в составе 5 человек.