В Волынской области микроавтобус съехал в реку, погибли три человека

В с. Задыбы Турийского района Волынской области водитель микроавтобуса “Ford-Transit”, двигаясь по берегу реки Турия, не справился с управлением и его автомобиль съехал в реку.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 3 человека. На месте происшествия работало спасательное отделение Управления ГСЧС Украины в Волынской области.

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