Теплоход, потерпевший аварию в Азовском море, вошел в Керченский пролив

Теплоход «Сергій Скадовський», который 18 января потерпел аварию в Азовском море, вошел в Керченский пролив.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, по состоянию на сегодняшнее утро, теплоход «Сергій Скадовський» находится на плаву с креном 5-6 градусов на правый борт и незначительным дифферентом на нос. В сопровождении буксира и ледокола судно вошло в Керченский пролив. Рассматривается вариант его отбуксировки и посадки на мель с целью проведения частичной разгрузки. Жертв и пострадавших среди членов экипажа нет.

Ситуация находится под контролем Морского координационного аварийно-спасательного центра в городе Керчь государственной специализированной аварийно-спасательной службы на водных объектах.

Общую координацию действий осуществляет Минтранссвязи.

Как сообщал УНИАН, 18 января в Азовском море в 63 км от Керченского полуострова (мыс Хрони) из-за сложной ледовой обстановки был поврежден корпус теплохода «Сергій Скадовський» (флаг Украины, экипаж - 13 человек, груженный 3,1 тыс. тоннами зерна), который шел в составе каравана из 10 судов из порта Мариуполь в Керченский пролив, в сопровождении ледокола «Капитан Білоусов» и морского буксира "Портовик".

Теплоход «Сергій Скадовський» начал тонуть, поэтому, по распоряжению капитана, из-за угрозы затопления экипаж в полном составе покинул судно и перешел на борт буксира «Портовик».