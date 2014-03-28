Завтра в Украину вернется холод: температура упадет до +4 градусов

Температура воздуха в субботу днем не превысит +4 +9 градусов, лишь на западе будет теплее, до +9 +12 градусов. Ночью 30 марта столбики термометров опустятся до 0-5 градусов мороза. Однако уже днем в воскресенье температура воздуха начнет снова повышаться, сообщает Opogode.ua.

Господство мощного европейского антициклона обусловит во всей Украине выходными днями сухую малооблачную погоду.

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В западной части без осадков. Температура воздуха ночью +1 +6 тепла, местами 0-3 мороза, днем 29.03 +7 +12 градусов , 30.03 +10 +15 градусов.

В северных областях осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 0-5 градусов мороза , днем 29.03 +3 +9, 30.03 +8 +13 градусов.

В центральных областях сухая погода. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем 29.03 +5 +10 , 30.03 +10 +15 градусов.

На востоке осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 0-5 градусов мороза, днем 29.03 +3 +8, 30.03 +6 +11 градусов.

На юге будет господствовать сухая погода. Температура воздуха ночью 0 +5 градусов, днем 29.03 +4 +9, 30.03 +9 +15 .

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В Киеве осадков не ожидается. Температура воздуха 29.03 ночью 0-2 градуса тепла, днем +6 +8 , 30.03 ночью 1-3 градуса мороза, днем +7 +9, днем +10 +12 градусов.

Ветер ожидается в Украине восточный и северо-восточный, 5-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.