Световое шоу в Днепре: мэрия написала лазером имена украинских героев двух войн (фото)

Лазерная проекция длилась полтора часа. Для этого организаторы заранее прорисовали лазером каждый контур фигуры.

В День памяти и примирения на фасаде Днепровского совета воссоздали более 600 имен – участников Второй мировой войны и тех, кто защищал покой родной земли на востоке. В то же время в кабинетах мэрии зажгли свечи памяти.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Уточняется, что лазером внесли фамилии тех военных, которые в соцсетях указывали сами жители в рамках отдельного городского флешмоба.

Лазерная проекция длилась полтора часа. Для этого организаторы заранее прорисовали лазером каждый контур фигуры, на это потратили почти неделю.

Как сообщал УНИАН, в Украине сегодня отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

При почитании памяти павших в годы Второй мировой войны отменено использование советской символики. Вместо этого официальным символом празднования Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, как и Дни памяти и примирения, который отмечается 8 мая, цветок красного мака - общепринятый в мире символ празднования памятных дней Второй мировой войны.