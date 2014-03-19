Россиянин крал деньги с банковских карточек харьковчан

Об этом сообщил УНИАН руководитель пресс-центра Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Владислав Абдула.

По его сведениям, во время следствия было установлено, что 26-летний гражданин России незаконно приобрел и установил на картоприемнике банкомата одного из харьковских банков специальное техническое средство – «скиммер», предназначенный для негласного считывания информации с пластиковых карточек клиентов банка. Кроме того, он разместил на банкомате миниатюрную видеокамеру, которая фиксировала PIN-коды клиентов. В дальнейшем иностранец планировал использовать полученную информацию для изготовления дубликатов платежных карточек.

В июне 2013 года сотрудники СБ Украины задержали злоумышленника. Они обнаружили у него специальное оборудование для изготовления дубликатов платежных карточек, подготовленные для подделки пластиковые карточки с магнитными лентами и так называемое скимминговое оборудование, которое он устанавливал на банкомат.

Читайте такжеНа Житомирщине пограничники задержали россиянина с пистолетом «ТТ»

По заключению экспертов, демонтированные с банкомата и изъятые у правонарушителя технические устройства являются специальными техническими средствами негласного получения информации.

Приговором суда гражданин России признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.359 (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств негласного получения информации) Уголовного кодекса Украины и осужден к лишению свободы сроком на полтора года. В начале марта приговор Апелляционного суда Харьковской области вступил в силу.