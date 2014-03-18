Сегодня в Симферополе похоронят замученного крымского татарина

Сегодня в Симферополе похоронят 38-летнего Решата Аметова, зверски замученного в Крыму неустановленными лицами, сообщает Радио Свобода.

2 марта он высказывал молчаливый протест возле захваченного так называемой «самообороной Крыма» парламента автономии, а 3 марта отправился из дома в военкомат и исчез, сообщает российский журналист Айдер Муждабаев в своем Facebook.

15 марта в Белогорском районе возле села Земляничное нашли тело Решата Аметова со следами издевательств - голова обмотана скотчем, на ногах наручники. Имущественных мотивов у этого преступления нет.

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У убитого осталось трое малолетних детей, младшему из которых два с половиной месяца.

До сих пор неизвестна судьба пропавших видеооператоров Ярослава Пилунского и Сергея Грузинова, крымских украинских активистов Андрея Щекуна, Анатолия Ковальского, Михаила Вдовченко, а также трех активистов киевского Автомайдана Алексея Гриценко, Сергея Супруна и Натальи Лукьяненко..