Украина догнала Италию... по уровню теневой экономики

Первый заместитель председателя Госкомстата Вадим Пищейко в интервью УНИАН рассказал о платных статистических заказах, теневом секторе экономики и поделился наиболее эффективным способом подсчета жителей столицы

СТАТИСТИКУ МОЖНО КУПИТЬ В МАГАЗИНЕ ГОСКОМСТАТА “Статистика знает все. От статистики никуда не спрячешься. Но одного она не знает - сколько в СССР стульев”, - писали Ильф и Петров в своем известном романе. А чего не знает украинская статистика и что вообще может стать объектом статистического исследования?

Статистика не знает того, о чем нет отчетности. Статистика не может сама по себе придумать какие-то цифры. К счастью или к сожалению (но я думаю, что все-таки к счастью), мы уже ушли от советской статистики, которая учитывала действительно все до последнего гвоздика. Теперь такой потребности нет. Экономика рыночная. И невозможно учесть все. Но важно учесть определенные направления, тенденции, ориентиры. Статистика дает именно ориентиры – материал для анализа. Именно на статистике, по сути, основывается весь экономический анализ.

Какова схема получения и распространения статистической информации? Есть определенный ряд статистических форм и мы раздаем их респондентам, которые потом отчитываются. Затем эти формы обрабатываются в регионах и поступают в Киев.

Также у нас есть план своей работы, согласно которому мы статистику обнародуем, распространяем. Кстати, ежемесячно этот план мы вывешиваем на нашем веб-сайте, и любой человек, который имеет доступ к Интернету, может посмотреть, какого числа появится определенная статистика на нашей веб-странице. Некоторые статистические данные публикуются в наших сборниках. Это уже платная статистика. У нас также есть магазин и любой человек может прийти и купить ту статистику, которая ему необходима. Но основная статистика все-таки бесплатная. Ежемесячно “Урядовий кур’єр” публикует наш доклад об экономическом положении Украины.

А если обычному гражданину Украины необходимы определенные данные, например, за 1995 год, как он может их получить? Он может написать нам письмо, и если эти данные существуют, он может к нам прийти и просто выписать их из наших архивов.

Вы предоставляете эти услуги бесплатно? По-разному. Если они не нуждаются в дополнительных усилиях, то это бесплатно. А если это нуждается в каких-то усилиях с нашей стороны – то это уже является услугой, которая что-то стоит.

Обычно, общество с недоверием относится к статистическим данным. Насколько же они достоверны и как это подтверждается? В любой стране мира общество с недоверием относится к любым цифрам, к любой статистике. Это, по-видимому, у человека уже в подсознании. Любой эксперт, экономист, аналитик путем определенных проверок может очень легко обнаружить ошибки, если они случаются. Любая цифра может сопоставляться с другими цифрами. Например, валовой внутренний продукт рассчитывается тремя методами и все три должны дать одинаковый результат.

ПО УРОВНЮ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ МЫ МОЖЕМ СРАВНИТЬСЯ С ИТАЛИЕЙ Учитывает ли статистика теневой сектор экономики и как это влияет на результаты? Теневой сектор – понятие очень широкое. К теневому сектору относится так называемая “черная экономика” – это наркотики, криминал, проституция, и так называемая “серая экономика”, которая действует практически в пределах закона, но любыми способами избегает налогообложения. И мы пытаемся прежде всего учесть эту “серую статистику”, потому что “черная статистика” - криминальная, вне закона и учесть ее очень тяжело. А “серую статистику” мы пытаемся учесть в наших расчетах за счет разных способов. Поэтому где-то 17-20% теневой экономики уже есть в нашей официальной цифре, которую мы публикуем по итогам квартала или года в ВВП. Какая эта цифра в действительности? Министерство экономики говорит, что она больше. У них есть своя методика. Но точную цифру вам сегодня никто в мире не скажет. В разных странах эта цифра колеблется в разных пределах. Самая высокая она в России. Среди стран Европы – в Италии. Мы практически можем сравниться с Италией по уровню теневой экономики.

Существует ли закрытая статистическая информация и кто имеет доступ к ней? Единственная информация, которая является в известной мере закрытой, - это информация, которая касается военной отрасли: производства, экспорта, импорта. Это общемировая практика – информация, которая касается оборонной сферы, является закрытой. У нас в комитете есть определенное количество людей, которое имеет доступ к этой информации. И мы распространяем ее, опять же, среди тех организаций, которые имеют доступ к этой информации. Остальная статистика является открытой.

Есть ли какие-то табу на проведение статистических исследований, запрещенные для статистики сферы? Статистика, согласно закону, может иметь доступ к любой информации. Для нас нет табу.

ПОСЧИТАТЬ КИЕВЛЯН МОЖНО ЛИШЬ В ТРАНСПОРТЕ

Существует практика, когда обычные граждане сотрудничают с Госкомстатом и ведут постоянные записи своих расходов. Расскажите об особенностях такого сотрудничества. У нас есть исследования условий жизни домохозяйств. В нем принимают участие больше 10 тысяч семей. Эту выборку мы распространяем потом на все население. В нее обязательно попадают репрезентативные группы: количество семей с определенным количеством детей, количество семей, в которых есть определенное количество работающих, пенсионеров и т.д. Каждый год эта выборка определяется на год. Потом в каждом регионе представители из статистики приходят к этим семьям и предлагают им принять участие в этом опросе. Мы платим небольшое количество денег и семьи ежеквартально рассказывает о своих доходах, расходах, о своей структуре потребления. Каждый год идет ротация. Но эти семьи обязательно презентуют все население Украины.

Количество киевлян сейчас пытаются подсчитать по-разному: по количеству употребленных литров воды, съеденных буханок хлеба или пачек соли. Какой из этих способов подсчета наиболее точен и какие существуют другие способы подсчета жителей? Самый эффективный способ – это, конечно, перепись населения. Но перепись – это очень дорогая вещь. Мы недавно проводили всеукраинскую перепись - это очень дорого обошлось для бюджета. Но, конечно, какие-то оценки нужно делать, особенно для городов, куда идет миграция, для того, чтобы правильно распределять бюджетные субсидии и дотации. Мы уже в этом году идем навстречу Киевской администрации и пытаемся как-то оценить количество людей, которое может быть в Киеве, оценить хотя бы маятниковую миграцию - количество людей, которые ежедневно приезжают в Киев и покидают его. Это можно высчитать по транспорту. Больше источников нет – ни по литрам воды, ни по буханкам хлеба это считать невозможно.

Разговаривала Анна Ященко