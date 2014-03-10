В заблокированном штабе командования ВМС Украины появилась часовня

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре командования украинских ВМС.

Часовня обустроена в специально отведенной рабочей комнате одного из управлений штаба флота, помещения которого ранее были освящены православным священником.

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"Военнослужащие, так же, как и другие граждане, имеют право удовлетворять свои религиозные потребности. К сожалению, из-за блокирования штаба это стало практически невозможным, их права нарушались. Именно поэтому было принято решение обустроить часовню непосредственно на территории штаба", - сказал командующий ВМС Украины контр-адмирал Сергей Гайдук.

В часовне есть все необходимое для проведения религиозной службы - иконы, молитвенники, свечи и тому подобное.