Во Львове грабители застрелили кассира в обменнике и скрылись

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области.

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Как отмечается в сообщении, 5 марта в 11.40 на спецлинию «102» поступила информация о том, что на улице Коновальца двое неизвестных лиц повлекли огнестрельное ранение работнику пункта обмена валюты, который находится в помещении продуктового магазина, и скрылись с места происшествия.

Сотрудники следственно-оперативной группы установили, что двое неизвестных мужчин подъехали к торговому заведению на автомобиле марки «ВАЗ-2105». Со слов очевидцев, неизвестные зашли в помещение магазина, на лицах у них были шарфы.

Мужчины подошли к пункту обмена валюты, ранили его работника из предмета, похожего на пистолет с глушителем. После этого злоумышленники забрали деньги и скрылись с места происшествия на автомобиле. Работник обменного пункта, 54-летний львовянин, был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, где умер.

«Правоохранители обнаружили на улице Рудницкого частично поврежденный огнем автомобиль, на котором скрылись злоумышленники. Транспортное средство нападавшие похитили в одном из гаражных кооперативов за час до нападения», - рассказал начальник Львовского городского управления милиции подполковник милиции Сергей Зюбаненко.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 УК украины (разбой). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Сумма убытков, нанесенных в результате нападения, сейчас устанавливается. Проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия с целью установления злоумышленников.

Правоохранители обращаются к возможным очевидцам данного происшествия с просьбой как можно быстрее сообщить информацию относительно грабителей по телефону 102.

Приметы злоумышленников: две особи мужского пола. Рост одного из нападавших 190 см, рост второго мужа 170-175 см. Одеты были в спортивную одежду, один из них был в красной куртке. Разговаривали на русском языке.