Сокращение вузов должно происходить естественным путем – Квит

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

По словам Квита, количество высших учебных заведений в Украине действительно “ненормально большое”.

“Украинская экономика не может себе позволить иметь так много вузов. Процесс сокращения количества высших учебных заведений будет происходить”, - сказал министр.

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Но при этом он отметил: “Единственное - нельзя сокращать количество вузов субъективно, например, приказами министра. Мы должны выдвигать критерии качества, включить реальные рыночные механизмы, конкуренции между университетами”.

Таким образом, по словам министра, весь процесс будет естественным и, по его мнению, многие вузы сами будут заинтересованы в объединении.