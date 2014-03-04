Выпускники ведущих мировых вузов предложили кадровую поддержку новому правительству Украины

Об этом говорится в письме Ассоциации украинских выпускников ведущих зарубежных учебных заведений к премьер-министру и правительству, текст которого передан "Украинской правде".

"Мы официально выражаем поддержку сохранению территориальной целостности Украины, а также приветствуем назначение нового Правительства Украины. Мы готовы работать для формирования качественно обновленного высшего государственного аппарата управления, включая привлечение украинских специалистов с зарубежным образованием", - отмечается в заявлении.

Выпускники предложили следующие пути сотрудничества с новым Кабинетом Министров Украины:

1.Формирование новых команд в министерствах и ведомствах;

2. Привлечение в качестве советников на постоянной основе (как на платной, так и бесплатной);

3.Проведение регулярных консультаций и круглых столов по насущным вопросам разработки отраслевых политик и развития министерств.

Инициаторы обращения попросили руководство государства в кратчайшие сроки определить потребности каждого министерства в новых кадрах.

"Мы готовы взять на себя координацию конкретных предложений от Министров относительно кадровых потребностей каждого министерства. Предложения будут распространены среди всех ассоциаций выпускников ведущих зарубежных учебных заведений в Украине. Все резюме кандидатов, заинтересованных в должностях, будут переданы соответствующим министерствам для окончательного отбора.

Они также призвали журналистов и лидеров общественного мнения поддержать инициативу и следить за ней, предоставляя платформы для ее популяризации и призывая правительство внедрять ее в жизнь.

Заявление подписал Президент Гарвардского Клуба Украины Даниил Пасько, Председатель Ассоциации выпускников бизнес-школ Ukrainian Global MBA League, Председатель Ассоциации выпускников бизнес-школы Чикагского Университета Константин Магалецкий,

Председатель Ассоциации выпускников университета Columbia Наталья Гончар и другие.