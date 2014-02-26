В Украину приходит весна: сегодня потеплеет до 8 градусов

На остальной территории температура воздуха составит от 2 мороза до 4 градусов тепла. На Закарпатье и в Крыму местами до +5 +8 градусов, сообщает Opogode.ua.

Атмосферные фронты южного циклона обусловят осадки в западных областях Украины и в южной части, пройдут мокрый снег и дождь. На остальной территории Украины будет господствовать область высокого атмосферного давления, которая обусловит сухую погоду.

На западе в отдельных районах небольшой мокрый снег. Температура воздуха от 4 градусов тепла до 2 мороза, на Закарпатье до +8 градусов.

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В северных областях преимущественно сухо. Температура воздуха от 2 мороза до 3 градусов тепла, в Сумской и Черниговской областях до 4 мороза.

В центральных областях осадков не ожидается. Температура воздуха от 2 мороза до 4 тепла.

На востоке без осадков. Температура воздуха от 4 мороза до 3 градусов тепла.

На юге временами дождь, местами с мокрым снегом. Температура воздуха 0 +5, в Крыму до +8 градусов.

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В Киеве без существенных осадков. Температура воздуха 0-2 градуса тепла.

Ветер в Украине восточный и юго -восточный, 5-12 метров в секунду, на востоке и юге порывы 15-20 м/с.