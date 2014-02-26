В Тернополе открыли центр психологической реабилитации для майдановцев

В Тернополе открыли центр психологической реабилитации для активистов и участников Майдана.

Как сообщила УНИАН представитель пресс-центра Самообороны Мария Шаплай, в центре работают местные психологи под координацией своего коллеги Владислава Газолишина.

«Люди, побывавшие на Майдане в Киеве, которые своими глазами видели эти убийства, которые пережили стресс, – они могут обращаться к психологу. Также матери, которые находились в постоянном напряжении, переживали за своих детей, члены их семей – все, кто теперь нуждается в квалифицированной помощи, может ее бесплатно получить», – рассказала Шаплай.

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Действует центр в помещении Тернопольского областного совета профсоюзов. Открылся он 25 февраля, вчера в центр уже обратились три человека.

«Потом мы также планируем всех, которые будет обращаться за помощью к психологам, еще свозить в Марийский духовный центр в Зарванице», – добавила Шаплай.