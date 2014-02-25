В Украину идет похолодание: завтра снег с дождем, потом температура опустится до 10° мороза

Ночью на западе ожидается снег и мокрый снег, на юге будет преобладать дождь. На остальной территории Украины будет господствовать область высокого атмосферного давления, которая обусловит сухую погоду, сообщает Opogode.ua.

Cамой низкой температура воздуха ожидается на северо-востоке, ночью до -10 градусов. Днем температура составит от 4 мороза до 4 градусов тепла.

На западе ночью снег и мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем от 4 градусов тепла до 2 мороза, на Закарпатье до +8 градусов.

Читайте такжеТеплая погода в Украине сохранится до конца недели

В северных областях преимущественно сухо. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, местами до -10 градусов, от 2 мороза до 3 градусов тепла, в Сумской и Черниговской областях до 6 мороза.

В центральных областях осадков не предвидится. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем от 2 мороза до 4 тепла.

На востоке без осадков. Температура воздуха ночью 1-6 мороза, местами -6-10 градусов, днем от 3 мороза до 3 градусов тепла.

Читайте такжеСиноптики прогнозируют в Украине похолодание после 20 февраля

На юге временами дождь, ночью с мокрым снегом. Температура воздуха ночью от 3 ​​тепла до 2 мороза. Днем 0 +5, в Крыму до +8 градусов.

В Киеве без существенных осадков. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 0-2 градуса тепла.

Ветер в Украине восточный и юго -восточный, 5-12 м/с, на востоке и юге порывы 15-20 м/с.