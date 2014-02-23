Аваков призывает прекратить мародерство в Межигорье

Исполняющий обязанности главы МВД Украины Арсен Аваков призвал прекратить мародерство в экс-резиденции Виктора Януковича в Межигорье, пишет ТСН.uа.

Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады перед тем, как депутаты проголосовали за возвращение " Межигорья " в госсобственность.

"Пользуясь случаем, я призываю вас: давайте прекратим мародерство Межигорья. Это национальное достояние, поэтому я обратился к председателю Верховной Рады и прошу: давайте примем соответствующее решение, и возьмем этот объект под государственную охрану. Это немедленно надо делать", - сказал Аваков.

По его словам, сейчас там находится охрана из отрядов самообороны, "но этого недостаточно и необходимо принимать более решительные действия".

Как сообщалось ранее, нардепы вернули Межигорье " в госсобственность.