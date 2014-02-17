На этой неделе в Украине сохранится теплая погода с небольшими осадками

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в понедельник, 17 февраля, сообщил директор украинского Гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

“На этой неделе и в начале следующей никаких резких изменений погодных условий на территории Украины мы не ожидаем. Время от времени будут выпадать небольшие осадки в виде дождя, а в ночные часы на севере Украины с мокрым снегом”, - сказал Кульбида.

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По его словам, температура воздуха ночью в этот период будет колебаться от трех градусов мороза до трех градусов тепла, а днем будет достигать восьми градусов тепла. Теплее всего будет в Крыму и Закарпатье, в дневные часы столбики термометров поднимутся до 9-14 градусов тепла.

Синоптик также отметил, что никаких опасных природных явлений в ближайшие 10-15 дней в Украине не ожидается. Что касается дальнейшего развития погодных условий, то Кульбида спрогнозировал, что в марте будет теплее нормы для этого месяца, однако быстрого нарастания температуры не ожидается.