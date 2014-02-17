За пять лет количество студентов из Украины в ЕС выросло на 38%

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Центра исследования общества.

Как отметили в пресс-службе, в течение последних пяти лет количество граждан Украины в вузах Польши утроилось, в Испании, Италии и Канаде удвоилось, а в университетах Чехии, Австрии и Великобритании увеличилось на 41%.

В то же время украинцы стали меньше избирать университеты США и Франции, начиная с 2008 года, их количество там упало на 13% и 5% соответственно. В краткосрочной перспективе также уменьшается количество украинской молодежи в российских ВУЗ. С 2010 по 2012 год количество украинских студентов дневной формы обучения в российских вузах уменьшилось на 6% - с 4 тыс. 919 до 4 тыс. 644 человек.

Читайте такжеВ прошлом году более трех тысяч украинцев получили визы на обучение в Великобритании

В общей сложности за последние пять лет студентов из Украины стало больше в государствах Европейского Союза на 38%. Если в 2008 году эта цифра составляла 18 тысяч, то в 2013 году европейское образование избрали почти 29 тысяч человек, говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, украинцы избирают разные специальности, поэтому сложно говорить о каких-то приоритетах. В австрийских университетах студенты-украинцы чаще всего изучают экономические, социальные и гуманитарные науки, свыше 70% учится именно на этих направлениях. Студенты-украинцы во Франции чаще всего изучают экономику и различные прикладные науки. В России самыми популярными среди украинцев являются экономические и гуманитарные дисциплины, а физико-математические специальности занимают третье место.