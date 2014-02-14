В день святого Валентина на Грушевского пришел "Купидон"
16:03, 14 февраля 2014Общество
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В день Святого Валентина баррикаду на Грушевского посетил актер в костюме Купидона и поздравил евромайдановцев с праздником всех влюбленных.
Девушки подарили парням из Самообороны Майдана письма-"валентинки"
В День святого Валентина девушки подарили ребятам из Самообороны Майдана письма-"валентинки". Кроме того, баррикады посетил актер в костюме Купидона и поздравил с праздником не только парней из Самообороны, но и правоохранителей.
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