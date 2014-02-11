В Кременчуге из пистолета тяжело ранили судью, мужчина в реанимации

Как сообщили УНИАН источники в милиции и жители дома, где произошло покушение на жизнь судьи, в судью стреляли несколько раз. На месте происшествия много крови.

Предварительно известно, что пули задели бедро и позвоночник. Судья госпитализирован в реанимацию. На место выехало руководство милиции и прокуратуры города.