В Кременчуге из пистолета тяжело ранили судью, мужчина в реанимации
20:33, 11 февраля 2014Политика
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Сегодня вечером в Кременчуге (Полтавская обл.) неизвестный выстрелил и серьезно поранил судью Автозаводского райсуда.
В Кременчуге неизвестный серьезно поранил судью Автозаводского райсуда
Как сообщили УНИАН источники в милиции и жители дома, где произошло покушение на жизнь судьи, в судью стреляли несколько раз. На месте происшествия много крови.
Предварительно известно, что пули задели бедро и позвоночник. Судья госпитализирован в реанимацию. На место выехало руководство милиции и прокуратуры города.
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