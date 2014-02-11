В Кременчуге из пистолета тяжело ранили судью, мужчина в реанимации

20:33, 11 февраля 2014
Политика
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Сегодня вечером в Кременчуге (Полтавская обл.) неизвестный выстрелил и серьезно поранил судью Автозаводского райсуда.

Ранил

Как сообщили УНИАН источники в милиции и жители дома, где произошло покушение на жизнь судьи, в судью стреляли несколько раз. На месте происшествия много крови.

Предварительно известно, что пули задели бедро и позвоночник. Судья госпитализирован в реанимацию. На место выехало руководство милиции и прокуратуры города.

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