Милиция задержала заказчиков визиток с «подписью руководства ГАИ»

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

Во время задержания в машине одного из граждан была изъята партия таких визитных карточек. По данному факту открыто уголовное производство по статье Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за покушение на совершение мошенничества.

Благодаря совместным усилиям работников Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в г. Киеве и Департамента ГАИ МВД Украины удалось задержать группу граждан, которые заказали изготовление партии визиток с оттиском подписи одного из руководителей Департамента Государственной автомобильной инспекции.

Задержанные подтверждают факт заказа и печати этой партии визитных карточек, цель их изготовления и схему распространения в настоящее время устанавливают следователи Главного управления МВД Украины в г. Киеве.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 15 (Покушение на преступление) и ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. За совершение подобного преступления предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до 8 лет, отмечают в милиции.

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В то же время, «правоохранители в очередной раз обращаются к гражданам с призывом не принимать участия в сомнительных «схемах» распространения и приобретения подобных «визиток». Также милиционеры призывают граждан неуклонно соблюдать требования украинского законодательства».

«Никакая визитка или телефонный звонок не является основанием для того, чтобы инспектор не составил протокол об административном правонарушении. Соответственно, ни визитка, ни звонок не помогут гражданину избежать ответственности за совершенное правонарушение. Поэтому лучшим вариантом является четкое соблюдение Правил дорожного движения», – подчеркнул начальник отдела профилактической работы Департамента ГАИ МВД Украины Александр Зубенко.