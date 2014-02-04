Сегодня в Украине начинается потепление

В большинстве областей Украины днем температура воздуха повысится до 2-10 градусов мороза. В западных областях и в южной части будет на несколько градусов теплее, сообщает opogode.ua.

Над Украиной расположится центр антициклона, поле высокого атмосферного давления. Поэтому практически везде ожидается солнечная и сухая погода. Ветер южный, 5-12 м/с.

На дорогах Украины удержится гололедица.

Читайте такжеСиноптики рассказали, когда в Украину придет оттепельВ западных областях без осадков. Температура воздуха 0-5 мороза, на Закарпатье до +4 +9 градусов.

На севере осадков не предвидится. Температура воздуха -3-8 градусов.

В центральной части будет преобладать сухая погода. Температура воздуха -3-8 градусов.

На востоке без осадков. Температура воздуха -5-10 градусов.

В южной части осадки маловероятны. Температура воздуха 0-5 градусов мороза. В Крыму 0-5 градусов тепла.

В Киеве без осадков, на дорогах гололедица. Температура воздуха -3-5 градусов.